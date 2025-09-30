Los traslados y el Hospital del Bierzo

Creado: Actualizado:

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana ha alertado del traslado de operaciones del servicio de Digestivo del Hospital El Bierzo al Hospital de Valladolid, una medida que la entidad denuncia antes de recibir la queja formal de un paciente de Villablino afectado que ha anunciado que la remitirá por carta esta misma semana. Según Pilar Carrasco, portavoz de la Plataforma, el servicio de Digestivo “está funcionando muy bien”, realizando incluso operaciones innovadoras, y considera que trasladarlas fuera de la comarca “no ayuda a que el hospital sea atractivo ni de referencia”. Y, mientras, el Bierzo sigue espera que te espera.