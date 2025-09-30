¿De la saturación a la ambición industrial?

Creado: Actualizado:

Las infraestructuras energéticas de León han sido objeto de escrutinio constante, pero el anuncio reciente del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, representa un contraste notable con las preocupaciones que este mismo medio ha destacado en días pasados, cuando publicaba un riguroso análisis que cuestionaba la saturación de las redes eléctricas en la provincia, alertando sobre los límites que imponían a la atracción de inversiones industriales y al desarrollo sostenible. Sin embargo, el compromiso anunciado ayer en Villadangos del Páramo pinta un escenario diametralmente opuesto: uno de expansión y optimismo, donde la Junta invierte 57 millones de euros en una nueva subestación de 400 kilovoltios de Red Eléctrica Española, diseñada expresamente para acoger empresas electrointensivas de cualquier envergadura. Este viraje no es menor. La subestación no solo resuelve presuntos problemas de capacidad, sino que se presenta como un catalizador para la creación de empleo. El contraste invita a la reflexión: ¿cómo pasar de alertar sobre saturación a prometer infraestructuras que habiliten consumos masivos de energía? ¿Esta inversión podría interpretarse como una respuesta proactiva a las críticas?