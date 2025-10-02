San Andrés arranca a medio mandato

Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo empieza a arrancar tras medio mandato para el olvido. El municipio ha puesto en marcha el programa Planiel 2025 con la contratación de diez desempleados de larga duración y mayores de 45 años, que trabajarán durante seis meses en tareas de interés general y social. La iniciativa, subvencionada con 113.000 euros de la Junta, incluye la incorporación de seis peones para el mantenimiento de parques y jardines, tres peones de limpieza viaria y un conserje. Parece que el gobierno de UPL, siempre con el ceño fruncido frente a la Junta, sabe cambiar el gesto cuando conviene y recoger el cheque con una sonrisa.