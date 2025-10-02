El vínculo vital entre FP y el pulso industrial

Creado: Actualizado:

La FP emerge no solo como un puente hacia el empleo, sino como el motor que puede revitalizar territorios en un mundo donde la economía se mueve al ritmo de la innovación y la especialización. En León, el polo farmacéutico —ese coloso discreto que apuntala parte de la economía local— ilustra con claridad esta verdad: ligar la FP al tejido industrial no es una opción, ya es una necesidad. Faltan técnicos de grado superior, perfiles que el sector reclama a gritos para sostener su expansión. Porque, ¿qué ocurre allí donde el tejido industrial aún no ha echado raíces? Ese es el verdadero poder transformador de la FP: no espera a que surjan oportunidades, las crea. En León, donde el polo farmacéutico es el tercer nodo nacional, la FP ya se erige como catalizador.