El vínculo vital entre FP y el pulso industrial
La FP emerge no solo como un puente hacia el empleo, sino como el motor que puede revitalizar territorios en un mundo donde la economía se mueve al ritmo de la innovación y la especialización. En León, el polo farmacéutico —ese coloso discreto que apuntala parte de la economía local— ilustra con claridad esta verdad: ligar la FP al tejido industrial no es una opción, ya es una necesidad. Faltan técnicos de grado superior, perfiles que el sector reclama a gritos para sostener su expansión. Porque, ¿qué ocurre allí donde el tejido industrial aún no ha echado raíces? Ese es el verdadero poder transformador de la FP: no espera a que surjan oportunidades, las crea. En León, donde el polo farmacéutico es el tercer nodo nacional, la FP ya se erige como catalizador.