Una utopía comunitaria

Creado: Actualizado:

Uno de mis sueños de juventud fue ir un verano a un kibutz en Israel. Por algún conducto me había llegado la información de un sistema de autogestión agraria que, en medio del desierto, fertilizaba la tierra. En aquellos años apenas había visto películas del Holocausto pero había leído Éxodo, entre el horror del sufrimiento de los judíos bajo el exterminio nazi y la admiración por su coraje. El Mossad era el mayor exponente de ese arrojo en los episodios de capturas de nazis escondidos en América Latina.

No tuvo que pasar mucho tiempo para descubrir que detrás de los bucólicos kibutz había una colonización orquestada por el estado de Israel, una expropiación violenta del territorio palestino. Un apartheid que dividía los territorios, la riqueza y las libertades y un pueblo que sufría las consecuencias. La lucha por el reconocimiento del estado palestino atravesaba la guerra fría y la generación que conocimos a Yasir Arafat tuvimos la esperanza de que llegara una solución pacífico y medianamente justa.

En León, hace apenas dos años, he conocido a un descendiente de la primera Nakba —exilio masivo de Palestina— de 1948, tras crearse el estado israelí. Es un joven que ha nacido en el norte de África, en la gran diáspora. Su historia, tan cercana ahora, nos muestra que la pesadilla que viven hoy en Gaza no empezó en 2023 ni con Hamás.

Casi 80 años después, un genocidio en directo ha empezado a despertar la conciencia mundial abriendo una brecha en la inacción y la pasividad de los gobiernos y la comunidad internacional que, pese a los informes de la relatora de la ONU, Francesca Albanesse, y las órdenes del Tribunal Penal Internacional.

Las persecuciones históricas a los judíos, de las que España tiene sus propios capítulos, y el holocausto nazi no se sostienen como excusa para lo que está sucediendo. Solo gente tan insensata, oportunista y salvaje como la presidenta de la Comunidad de Madrid es capaz de reírse de la solidaridad y de mofarse en una institución como la asamblea del dolor y el horror del genocidio.

No sé si le juzgará la historia o las urnas, pero su conciencia y la de su jefe que le consiente está en ese reino de las sombras que se expande por el mundo de la mano de los nuevos y viejos totalitarismos que se han colado por una democracia precaria.

La desconexión de la realidad de estas élites sin alma choca con la toma de tierra de las movilizaciones ciudadanas que en España tuvieron su punto de inflexión con la Vuelta Ciclista y la vuelta al cole, de la mano de la Marea Palestina de la educación a la que se ha sumado León.

En Italia, con un gobierno de ultraderecha, la contestación social la lideran los viejos sindicatos con una huelga general sin precedentes. En las caras que gritan basta y las manos que sostienen banderas palestinas hay un gesto de utopía para Gaza y para nuestro mundo. Como el kibutz al que nunca fui, es una utopía comunitaria.