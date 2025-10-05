Creado: Actualizado:

Como en esos planos en los que al ciudadano se le señaliza con un circulín para que se oriente en mitad del laberinto, las Cortes autonómicas nos ubicaron esta semana a los leoneses. Con ese empecinamiento que emplea el algoritmo para que el GPS, de repente, te redirija por la ruta en la que debes pasar por la autopista, en lugar de discurrir por la opción libre de peajes que habías marcado al configurar el itinerario, el PP, con el apoyo de Vox y la connivencia del PSOE, bloqueó la propuesta presentada por UPL para convocar un referéndum en el que los ciudadanos se pronuncien sobre la Autonomía de la Región Leonesa. Usted está aquí, vinieron a decir los partidos mayoritarios, con el mensaje implícito de que no hay por dónde salir, ni se concederá la gracia a los ciudadanos de preguntarles si quieren cambiar de destino después de 42 años de dar vueltas a la noria. No hubo consulta cuando se consagró el engendro en 1983, pese a la encuesta interna de la Diputación de 1979 en la que los concejales habían mostrado de forma mayoritaria su preferencia por León Solo. Ni la habrá ahora. Ha llegado usted a su destino.

La maniobra para obstaculizar la moción la justificaron los barandas de la Junta en que no existe un reglamento que desarrolle las consultas. Vox, que okupa la Presidencia de las Cortes desde que salió del pacto de gobierno, se alió con el PP para ampararse en un dictamen a la carta, mientras el PSOE intentaba quedar bien y de balde, a dos barajas, envuelto todavía en aquella pancarta de «somos socialistas, pero antes leonesistas» que reveló infame el paso del tiempo. Lejos de desmontar la propuesta que no pasaba de un farol para medir fuerzas, el bloqueo le sirve a UPL para enfocar las próximas elecciones autonómicas como un plebiscito al rebufo de una contestación social que, cada vez que se convoca una manifestación, exhibe el hastío con el marco territorial dado. Los resultados se examinarán ya con esta vara de medir que los diferentes presidentes de la Junta siempre se han jactado de interpretar a su favor: si los leoneses quieren la autonomía, por qué los votos van a los partidos que afianzan la comunidad de Castilla y León, ironizan. El 15 de marzo habrá referéndum. Usted, leonés, está aquí.