Guerra de padre

Mirar atrás rastros de guerra ¿para qué?, ¿por ganar lo que otros perdieron de mala gana?, ¿por absolverse de lo que unos ganaron de mala forma?... Aquí sigue la noria de memorias y desmemorias de una Guerra Civil que agostó la razón patria y anegó el alma de un país emponzoñando su tópica alegría. Vengan libros, revisiones, relatos y literaturas, cada cual en su bando atrincherado aún o disimulándolo; y alguno buscando una quebradiza equidistancia para esquivar culpas o el tufo heredado pidiendo palangana y perfume para un pasado perdido y un futuro robado que se reclama al difunto maestro armero o al sursum corda de un Cielo prometido en propagandas.

De la Guerra (su apellido Civil se eludía u obviaba), tan reiterada en nuestros recuerdos, han hablado ya, o sea, escrito, mis hermanos: Andrés, exahustivamente; y Luis, con una novela, y en ella nuestro padre enrolado en León en la II Bandera de Falange, entumecido en la batalla de Teruel y acabando en Castellón, un Vinaroz de mar tan lejano como ajeno; la tituló «Herederos de una guerra» con coincidencias después afloradas en la de Cercas, «El monarca de las sombras», que a un crítico le sonaron a plagio. Porque de esa Guerra uno atropa aquí y allá al ser las fuentes familiares o cercanas siempre escasas o podadas. Fue más precisa la boca de otros sobre las andanzas paternas que la de ningún padre que jamás contaría de la misa la mitad al ser misa negra iniciada en cegueras y acabada en oscuridades... y sin olvidar que «todo el que recuerda, miente», y más tratándose de una guerra; batallitas de abuelo cebolleta vienen al caso adobadas con rescoldo de rencor o de maldad ajena con la que poder explicarse todo. Y así de esa Guerra alcanzo a ver más silencios que elocuencias, más alfombras que suelo a la vista. Y si de una puta mili se cuenta y no se para, ¿por qué el padre calló tanto como cupo en los tres años de la mayor vileza cainita de este país?... ¿por qué hijos o nietos cuentan o suponen lo que el padre o abuelo calló u ocultó?... ¿y esos bisnietos que hoy cantan el Caralsol con la demencial desfachatez del idiota ignorante?...