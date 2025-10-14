Voto telemático para los concejales

Creado: Actualizado:

El PSOE ha registrado en el Congreso una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para que los concejales y diputados provinciales puedan acogerse al voto telemático en las mismas condiciones que lo hacen ya los diputados nacionales, es decir por motivos de salud, cuidados, fallecimiento de allegados o, en su caso, también para poder asistir a los Plenos de otros órganos como diputaciones o las propias Cortes Generales. En su iniciativa, los socialistas plantea extender esta modalidad de voto a «situaciones personales graves que, sin constituir una emergencia colectiva, sí suponen una limitación real al ejercicio del derecho de participación política».