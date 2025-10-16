Sánchez vuelve a León en un día clave en Madrid

Creado: Actualizado:

La cuarta visita del presidente Pedro Sánchez a León en pocas semanas supone un auténtico récord. En esta ocasión viene el Enise, el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información que organiza el Incibe y que cada año reúne a cientos de expertos en la ciudad. En su viaje en el falcon o en helicóptero se cruzará literalmente con los máximos responsables de la Diputación leonesa, que viajan a Madrid para reclamar al ministro de Transportes, Óscar Puente, las infraestructuras pendientes en la provincia. Una cita que, a priori, no anima precisamente al optimismo, conocida la habitual forma de actuación del político vallisoletano hacia los asuntos de esta provincia...