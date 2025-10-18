Cien leoneses a Elche un año después

Creado: Actualizado:

Hace justo un año, León se convertía durante un fin de semana en el epicentro de los jóvenes cofrades de España. En aquel encuentro nacional fue elegida Elche como la ciudad anfitriona del siguiente JOHC, el de 2025. Ayer comenzó el evento en la ciudad alicantina, con la presencia de unos 70 chavales agrupados a través del colectivo oficial Jóvenes Papones de la Junta Mayor de Cofradías de la capital, junto a una decena de ponferradinos de la Real Hermandad de Jesús Nazareno y de otros pequeños grupos que se han desplazado por sus propios medios para estar presentes en este XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.