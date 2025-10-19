Los lobos que aúllan dentro

Creado: Actualizado:

A la joven yegua y madre primeriza se le bloquea el ciclo de fertilidad en el trauma de ver las entrañas de su pequeño bebé desparramadas por el efecto letal de las cuchillas de la noche que terminó funesta; el alba descubre otro charco de sangre en los juncales del abesedo, a la sombra de la luna llena. Antes de mediodía, los buitres, la división aerotransportada que limpia la naturaleza de los restos de la muerte, dejan el escenario del crimen como el jaspe. Ni Jessica Fletcher encontraría pruebas. A no ser el estrés de la joven yegua, que no deja de ir y volver a la valla a pedir explicaciones, en un silencio sepulcral que convierte en Miserere hasta el gorjeo animoso de los tordos. Hace falta algo más que susurrar a los caballos para consolar a la mamá; a ver quién le canta entre sonatas que la culpa es de una ministra socialista que subió a los altares de los cuarenta ladrones de Europa con un sueldo que dobla las indemnizaciones del daño que causó. Los pueblos indígenas de América creen que el lobo es protector del hombre, el animal espiritual porque en tu corazón, en parte, eres un lobo; porque llevar al lobo dentro es una guerra. El cazador más cazado, el asesino más asesinado; porque el lobo y el hombre evolucionan juntos. El hombre forma manadas como el lobo; y rehuye igual a sus enemigos; el hombre trata de destruir el lobo igual que el lobo se empeña en liquidar al hombre. El lobo existe para controlar la propagación del hombre y el hombre se ve obligado a manejar al lobo, antes de que sea al revés. Nada hizo más daño a esta consideración ancestral que la versión edulcorada por la tierra y el hombre; después de desentrañar el episodio en el que un águila troquelado despeña a una cría de cabra montés para dar morbo a la secuencia, no conviene ahondar en la procedencia de los lobeznos que terminaron a lametazos con el presentador de la serie. Igual quedan parvos que creen que lo de la manipulación de la tele empezó cuando votaron el control del consejo del ente mientras los valencianos se ahogaban. Los mismos que mañana no dudarán en volver a votar por el lobo, y con el lobo que aúlla dentro.