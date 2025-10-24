El riesgo del concejal con 'teletrabajo'

Creado: Actualizado:

El pleno del Congreso dio luz verde a la toma en consideración de una iniciativa del PSOE para regular el voto telemático en las entidades locales. Recibió 310 votos a favor y Vox se quedó solo con el «no». Ahora, en ayuntamientos, diputaciones o juntas vecinales sólo se permite el voto telemático en situaciones de fuerza mayor de riesgo colectivo, como fue el caso de la pandemia. El PSOE defendió en el Congreso que la tecnología puede ser una aliada de la democracia y que el voto telemático también pueda ser utilizado para dar respuesta en circunstancias cotidianas como bajas por enfermedad o paternidad, cuidados de otras personas o por muerte de familiar. La duda es si podría abrirse una puerta para que los concejales cuneros de la España Vaciada dejen de ir a los municipios incluso cuando hay pleno.