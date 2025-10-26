Giro en la sanidad pública del Bierzo

Creado: Actualizado:

La sanidad pública en la comarca del Bierzo parece estar despegando hacia una época de estabilidad, según se desprende del balance realizado por el gerente Juan Ortiz de Saracho al cumplir un año en el cargo. La estabilidad en la calidad asistencial y el blindaje de médicos forma parte de la hoja de ruta que ha propiciado otros hitos como el desembarco del robot Da Vinci y el escaner de patología digital. Aún hay pasos que dar para reducir los traslados de pacientes y para repercutir en su calidad de vida, como la ampliación de personal en Oncología y la próxima apertura del servicio de Rehabilitación y Oncología Radioterápica. Son retos importantes que se deben consolidar para cambiar de forma definitiva la percepción que tiene el ciudadano berciano de su sanidad pública.