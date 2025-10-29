Creado: Actualizado:

No vamos a ponernos en situación de ganarnos una demanda por parte del alcalde tildándole de «bandido» porque haya robado tráfico a las calles, cuando a cambio ha implementado lo pedestre todo lo posible (la verdad es que tampoco osaríamos calificarlo como «alcalde pedestre», no fuera a tomarlo por el lado irónico). El tráfico robado a unas cuantas calzadas pudientes, a fin de cuentas, es casi un intangible y, según la municipal y «estesa» ideología que lo promueve, en realidad resulta una especie de bálsamo de fierabrás gracias al cual van a enriquecerse los comercios de esas calles como nunca antes, van a respirar mejor los ciudadanos que ya temían por su salud ante la contaminación de nuestra pujante industria y por fin se va a poner fin a los problemas de aparcamiento con el asfaltado de solares por el alfoz. Aunque ya hay algún comercio que ha cerrado su tienda en la milla verde y ha reabierto en una calle con tráfico, eso cabe interpretarlo de mil y una maneras…

Tras el «fielato azul» de aparcamiento y la «contribución paseante» (puesto que en el centro están ubicadas las administraciones, cada calle peatonal de ese cogollito es un sacrificio o contribución que los barrios hacen al centro: que se fastidien los alejados del privilegiado meollo, que para allá se van los automóviles a aparcamientos periféricos con sus malos humos), tras esas dos imposiciones a los que viven en los barrios o se desplazan desde cualquier punto de la provincia, sólo faltaba imponerles una carga disuasoria más: la almendra de tráfico exclusivo para coches de última generación o alta gama tecnológica. Ya lo hemos dicho alguna vez: si la Itv autoriza a un vehículo a circular, ¿para qué sirve si, con leyes de rango menor, se les vetan ciertas zonas? Pues ya tenemos aquí esa Zona de Bajas Emisiones, y en disposición de emitir multas, en menos que canta un gallo. Se han dado mucha más prisa con esto, pese a la oposición de las cuatro asociaciones de comerciantes del sector, que con la aplicación de la ley de memoria histórica al callejero ciudadano. En una semana entrará en vigor la ordenanza de movilidad municipal para sancionar en las vías peatonalizadas mediante cámaras y a noventa euros la infracción. Pronto, además, comenzarán a pagar más la tasa o sisa por el uso de la zona azul los coches viejos.