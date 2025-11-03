Historias de amor en el Planeta

Creado: Actualizado:

Saben los lectores que el pasado día 15 de octubre se falló el Premio Planeta, ya en la edición previa a su 75 aniversario —en su historia se han presentado al mismo 29.000 originales—, que sin duda será todo un acontecimiento, aunque siempre lo sea. Y han de saber que pasado mañana, miércoles día 5, las dos novelas premiadas estarán ya a la venta en librerías. La ganadora, Vera, una historia de amor, de Juan del Val, habla de una mujer de mediana edad perteneciente a la alta sociedad sevillana que rompe con su matrimonio vacío con el marqués de Villaecijilla. La apasionada relación de Vera con Antonio, más joven que ella y de origen humilde, la conduce a un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido. En fin, una historia de amor en todas las formas y direcciones. Ángela Banzas, por su parte, fue finalista con Cuando el silencio hable: Sofía, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural, arrastra secretos familiares y ausencias. Una extraña dolencia la lleva al hospital, donde se ocultan los horrores de experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida. Con la ayuda de Daniel descubre la verdad y juntos abren un camino hacia la esperanza. En la obra conviven, por tanto, el dolor de un hospital y una singular historia de amor. La primera de las novelas aparece con una tirada inicial de 210 000 ejemplares. La segunda, con 90 000. Caminos abiertos, en definitiva, para lecturas distintas.

De lectura habló en la rueda de prensa inicial del Premio Jesús Badenes, director general de la División Editorial del Grupo Planeta. Una delicia escuchar a este hombre reflexivo, sabio humilde y humanista que afirma que «una de las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia es la eclosión del hábito lector». Eso explica no pocas de las razones del crecimiento del libro físico y de la buena cantera de lectores que hay en España. Ese crecimiento cerró el año pasado a dos décimas del 10%, aunque este 2025 sigue pero a un ritmo menor. Más de tres cuartas partes se compra en papel y en librerías, con un leve aumento del libro electrónico y el audiolibro.

En Europa el crecimiento no ha sido tan halagüeño. De ahí que también en este sentido se hable del milagro español. Quién lo diría. Sea como fuere, ojalá sigamos peregrinando hasta esta realidad, menos milagrosa de lo que se dice y más estructural, por tanto trabajo y acciones como sostienen este hermoso edificio lector. Otra planta más.