Puente, Martínez y 'el sentimiento'

Viene a Castilla y León el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente a dar lecciones sobre la imposibilidad del presidente de la Junta para aprobar los presupuestos presentados para 2026. Lo hace sin sonrojo cuando el Gobierno central del que forma parte sigue asegurando que presentará los suyos, de los que cuelgan al fin todas las inversiones que nos afectan, y de momento no hay rastro que de vayan siquiera a intentarse. Viene Puente a pasar el brazo sobre el hombro del candidato Carlos Martínez, que pregona una política «desde el corazón». ¿A qué ciudadanos de Castilla y León están hablando? Aquí el discurso suena cada vez más hueco.