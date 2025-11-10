Lírica minera

Creado: Actualizado:

Macagon la puta mina!!... ¿pero qué literatura le puede caber a esa boca y galerías de la muerte asgaya y de la ruina de tantos montes y pueblos?... ¿quién echa de menos su vida perra y esclava que volvió negra la sangre de reventados por costero, por grisú o les hizo sílice el pulmón?... Hablaba así Ovidio S. C, de Las Arrimadas, fallecido a los 74 hace dos semanas tras alargar en amarga precariedad sus postrimerías en Gijón donde le acogió en su casa una prima que tuvo mercería en Cimadevilla y que le guardaba buena ley y compasión desde chavales, minero que destajó en Hulleras de Sabero donde pilló una silicosis crónica simple que no fue su peor peaje en la vida. En Alcohólicos Anónimos no sanó de su barrena mental (nadie habla del alcoholismo y la mina; 4.000 litros vendía cada día «Vile» en Villablino en los 70), ni su flaca voluntad le libró del divorcio y de dos hijas que dejaron de hablarle cuando fantaseó con la prejubilación forzosa que mandó aquel valle al quinto cuerno, se obcecó en cuentos de lechera y se arrimó a una buscona que al final también le abandonó. A la mina le echó la culpa de su vida nada novelable, aunque tuvo sus años de holgura tras vender las quince vacas que le dejó el padre, que con su buen jornal de destajista le permitían estrenar el mes en el bar con un «todo lo que esté en la barra págolo yo» por darle en la boca al suegro que no cesó nunca de maldecir su mano rota y lo poco que miraba por su hija y sus nietas. Ovidio fue siempre algo falampos, pero del alcohol sacaba a veces algún juicio claro y dolido, me dice su amigo Quintín «l»asturianu» que me comunicó su muerte, recordando el fondo noble que le cupo y su matraca cansina: ¿quién puede cantarle a esta mina «nuestra» que siempre fue de otros?, ¿qué ye esu?, condes de los Gaitanes o marqueses de Villaverde metieron ahí la uña y se llevaron lejos la renta leonesa que nunca volvía... y cuando cerraron las minas, ¿acaso volvió la gente a sus viejas vacas y al vivir de siempre en montes rotos y violados?... mira esos pueblos, andan muertos o muriéndose... ¿y todo lo que hacen es meter nostalgias en un museo?... ¡magacon la puta mina!...