Basura, joyas y huevos, cuenta imposible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Más allá del despropósito con el que la tasa de tratamiento de residuos se ha gestionado en las principales administraciones leonesas, el coste de la basura es uno de los principales quebraderos de cabeza de las familias de todo el país. La adaptación de las tasas a la normativa europea es el elemento que más ha tirado al alza del IPC en los últimos meses, según el INE. Como en un juego absurdo de contrastes, justo detrás de la basura lo que más se ha encarecido han sido las joyas, con la escalada del oro y los metales preciosos. Y está el dilema del huevo: más caro comprarlo, mucho más barato freírlo en aceite. Así no hay quien cuadre las cuentas de la abuela.