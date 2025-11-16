Todavía a la espera de seguridad jurídica en el lobo

Creado: Actualizado:

El entuerto en el que sigue enredada la gestión del lobo en los territorios donde conjugar la preservación de la especie con la imprescindible defensa de la actividad ganadera sigue sin despejarse meses después de que la autoridad europea devolviese el encargo del manejo de la especie a las autonomías. Una falta de autoridad del Gobierno central que hace que Asturias y Cantabria apliquen ya medidas de control (cacerías) mientras Castilla y León, junto con Galicia y La Rioja, opten por la prudencia y esperen aún resoluciones concretas para definir sus políticas. Ha sido un largo y duro proceso tanto político como judicial en las instancias nacionales y europeas que legitima a la Junta para reclamar seguridad jurídica en sus actuaciones.