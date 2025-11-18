Cuando el carbón viaja en ovnis

Creado: Actualizado:

A medida que pasan las jornadas, la comisión de investigación en el Parlamento del Principado de Asturias sobre el accidente mortal de Cerredo parece abocada a probar que ese tipo de sesiones nunca sirve en realidad para nada. Se suceden los testimonios de expertos que, como es habitual, cumplen los guiones previstos en función del ‘bando’ al que pertenecen. Y, como no sorprende, dando argumentos contradictorios. Hay quien alega que era imposible determinar que se extraía ilegalmente carbón y quien dice que era claro y conocido lo que ocurría. Lo único que probablemente es indudable, y en León se sabe bien por los precedentes de minas y canteras sin los permisos en regla, es que el carbón o la piedra —en cantidades industriales— se lleva en camiones... y normalmente son muchos... y no van por el aire...