En la mina... «súbito, fortuito e imprevisto"

Los que conocen la mina saben de la peligrosidad extrema que entraña. Cierto es que no siempre se invirtió todo lo necesario en seguridad y que en ocasiones se hizo la vista gorda por parte de técnicos, empresarios e incluso autoridades. Incluso hay quien admite que los propios mineros no siempre actuaron con la rigurosidad necesaria. La sentencia por la muerte de seis mineros en La Vasco se basó en lo «imprevisible». No fueron pocos a los que no gustó que se declarase así. Pocas jornadas después llegó el accidente mortal de Cangas. La investigación plantea que se debió al hundimiento «súbito, fortuito e imprevisto» de una galería. Quizá ahí reside la gran diferencia. En ambos casos, todo estaba en regla. En Cerredo se sacaba carbón ‘pirata’ y, como primera medida 'cortafuegos' tuvo que dimitir la consejera responsable del Principado.