La Inteligencia Artificial pasa consulta

Casi dos de cada tres personas en Castilla y León utilizan herramientas de Inteligencia Artificial para consultar dudas sobre salud física o mental, según el estudio 'Los peligros del autodiagnóstico digital' elaborado por Línea Directa Aseguradora junto a expertos de la Universidad Camilo José Cela. El informe alerta del auge del autodiagnóstico digital y sus riesgos, especialmente entre los más jóvenes. La brecha generacional es evidente: nueve de cada diez jóvenes de entre 16 y 19 años consultan a la IA sobre salud, y el 41,8% prefiere buscadores, influencers o asistentes digitales antes que acudir al médico o a urgencias. Entre los mayores de 65 a 75 años, el uso desciende al 41,7%, y solo el 10,6% prioriza la IA frente a la atención presencial.