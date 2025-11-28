Salas en vilo por el futuro del Cine Sénior

Creado: Actualizado:

La Federación de Cines de España ha lanzado una voz de alarma: el popular programa Cine Sénior, que permite a los mayores de 65 años disfrutar de una sesión semanal por solo 2 euros, podría desaparecer en 2026 al no estar blindado en los Presupuestos y depender de ayudas anuales de concesión directa. En León, donde salas como los Cines Van Gogh o los cines Odeón, han visto cómo los martes y miércoles se llenaban de jubilados, la noticia cae como un jarro de agua fría. El programa no solo es un balón de oxígeno para las exhibidoras (que reciben una compensación por entrada vendida), sino también un reencuentro generacional con la gran pantalla.