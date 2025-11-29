Año sin corrales en los belenes tradicionales

Creado: Actualizado:

Las fiestas navideñas se presentan con ciertas dificultades a la hora de montar los belenes, especialmente los vivientes, ante la proliferación de enfermedades vinculadas al ganado que han puesto coto a la presencia de 'personajes' tan enraizadoscomo los bueyes, los corderos, las ocas, e incluso los gorrinos, ahora que ha saltado a la palestra también la peste porcina erradicada de España desde 1994. Ya era difícil, en realidad, con la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. Pero ya es definitivo. Nada de corrales para decepción de los más pequeños, especialmente los más urbanitas, que se tendrán que conformar con ver a los renos y a los camellos.