Medalla de plata en vacunación de mayores

Castilla y León se sitúa como la segunda autonomía con mayor porcentaje de población mayor de 65 años vacunada de la gripe tras Galicia. En concreto, en la Comunidad se ha alcanzado el 63,4% en este tramo de edad frente a una media nacional del 56,1%, según revela el Gripómetro 2025-2026, de Sanofi. Además, según los mismos datos, Castilla y León lidera la vacunación en el tramo de 60 a 64 años con una cobertura del 30,9%, mientras que la media nacional es, en este caso, de 24,7%. Según los datos más recientes del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), la gripe ha superado el umbral epidémico, con 40,1 casos por cada 100.000 habitantes.