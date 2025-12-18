No le quieren bien los suyos

Creado: Actualizado:

El problema de los gobernantes de todo signo y condición es que están rodeados de personas que no les dicen la verdad por una sencilla razón: les va en ellos el sueldo y los privilegios. Por decirlo claramente, a Pedro Sánchez ninguno de sus colaboradores le va a aconsejar que se «retire» del escenario político o cuanto menos que convoque elecciones, porque eso a algunos les supondría dejar de ser ministros, a otros secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, subdirectores, o jefes de ventanilla de algún organismo público, tanto da. Incluso le dirán que es imprescindible para el PSOE, ya que si en un rasgo de lucidez, Sánchez hiciera mutis, temen que quien le pudiera suceder no cuente con ellos ni para que vayan en la lista de concejales. Por tanto, le mantienen en la más absoluta inopia entre halagos, convenciéndole que todo aquel que pide que se celebren elecciones, o que presente una moción de confianza, son enemigos a batir. Y lo son para los muchos integrantes del «sanchismo» porque perderían sueldos y privilegios. No me refiero solo a los que ocupan cargos políticos, también a otros que pululan por otras esferas de la sociedad, medios de comunicación incluidos, que han florecido con Sánchez.

Así que me temo que Pedro Sánchez no tiene quien le diga, como en el cuento del Rey Desnudo, que su ciclo político llega a su fin y que está acabando de la peor manera posible. En realidad se ha llegado a creer a que es el personaje del primer libro que le escribió Irene Lozano: «Manual de Resistencia».

No, a Pedro Sánchez no le quieren bien ni siquiera los suyos que le mantendrán en la Moncloa a costa de él mismo. Habrá quién le susurre que escándalos ha habido en todos los gobiernos y que hubo ministros de todos los colores, que al igual que Abalos,también estuvieron en prisión. Incluso le susurrarán que lo que los escándalos de hoy son «pecata minuta» frente a lo que fueron los de ayer y menos de los que serán si gobierna la derecha. Yo creo que Pedro Sánchez terminará necesitando ayuda sicológica el día en que salga de la Moncloa, que saldrá, porque todo esto pasará como pasa todo en la vida.

Lo he escrito en otras ocasiones: los gobernantes necesitan a quienes les digan la verdad y que se lo puedan decir porque no se «juegan» nada. Pero me temo que Pedro Sánchez está hipnotizado por quienes le hacen la «pelota» y le susurran que es imprescindible. Necesitaría una Circe a su lado que le aconseje que se «tape» los oídos para no escuchar los «cantos de las sirenas», que en su caso son todos los que le necesitan para conservar cargos y prebendas y a quienes poco les importa que Pedro Sánchez se pierda para sí mismo.