La casa de uno

Creado: Actualizado:

Todo el mundo, imagino, sueña su casa, pero acaba teniendo otra que no se le parece ni por el forro o es piso que, de coñazo, ni siquiera llega a coñito... y eso si llega a tenerlo, que anda la cosa en las estratosferas del atraco. Y como soñar no cuesta, nos vamos de vez en cuando a una nube edificando allí paredes y estancias donde vernos en la gloria. Lo hago ahora mismo, por ejemplo, tras ver la casa de Frank Gehry, que no es casoplón como podría esperarse en ese arquitecto canadiense recién fallecido a los 96 que ideaba volumetrías insólitas como su Gugenheim bilbaino, sino una casa cuasi vulgar y clasicota de los años 20 que compró en los 70 en Santa Mónica, Los Ángeles... y no la reformó, sino que la forró con otra que a los vecinos les ofendía pareciéndoles un espanto de mallas metálicas, chapas, asimetrías, vidrio, maderas ortopédicas y estrambote. No buscaba deslumbrar, sino encontrar algo honesto y recomponer el espacio entendiéndolo a su modo... y sin querer ya vivir en otra pudiendo hacerlo a capricho. Esa casa es un alarde que se estudia en escuelas de arquitectura... pero no me veo viviendo en ella, no es la de mis sueños que imagino con otra modestia: casita de baja mas una con cobertizo por delante como atrio de iglesiuca que abrigue y sombree, jardinete de bienvenida, patio-corral con gallinero y huerto detrás, arbolón de sombra a un costado, de canto rodado sus muros y maderamen sus suelos y armadura, teja mora con líquen por sombrero... y al entrar, coqueto zaguán que abrace al que entre dando puerta a lo principal, que es cocina grande, bien grande, a la vez comedor de escaños con ventanas luminosas al mundo, y al lado, salita de estar con librería y chimenea, arriba alcoba, y encima, tenada baja de curar, guardar o trastear... casita que se levanta en la falda baja del monte mirando a poniente como lo hacen galanamente Abadengo de Torío, Palacio, Manzaneda o Pedrún para poder así tener vista ancha con la verde artesa de la vega abajo y la montaña a lo lejos nevando la mirada y avisando de cómo viene el día... con esa casa, con sólo eso y una barricada de leña, vengan inviernos que encenderán veranos.