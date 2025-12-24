Creado: Actualizado:

Las discusiones navideñas entre los muy cafeteros presentan este año novedades. Debatir sobre la lucha de clases resulta demasiado ochentero y los esquemas se han roto con la clase obrera votando a la ultraderecha, así que tema descartado por líquido y difuso. La lucha feminista se ha convertido en otro tema sin asideros evidentes: nadie puede pasar al ataque si los ‘tuyos’ han traicionado los principios que defendían y los ‘suyos’ nunca los han defendido. Luego está la lucha de sexos, pero a ver quién es el guapo que se atreve a meterse en un debate con tanta exigencia conceptual: lo cis y lo trans, lo no binario y lo genderqueer, lo homo, lo bi, lo a, y el hombre cis gay, y la mujer cis heterosexual. Que no, que ningún cuñado se embarca en tal galimatías. Y tampoco podemos amargarle los polvorones a la familia con una diatriba entre lo woke y lo maga, abstracciones inasibles que llevarían media mesa a la cama.

Pero no se aflijan porque la dialéctica aprieta, pero no ahoga y la actualidad, tan polarizante ella, nos ha servido una controversia muy sustanciosa para entretenernos en Nochebuena: la lucha de generaciones o, resumiendo, todos contra los boomers. Parte de los X, los millennials y las generaciones Z y alfa frente a los baby boomers: esos jubilados opresores que han vivido como reyes y ahora disfrutan como emperadores con sus pensiones injustas que pagan todas las generaciones posteriores. Muerte a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, sálvese quien pueda y a los boomers, ni turrón. Qué bonitas aquellas Navidades en las que la Virgen se lavaba, los peces bebían, los pastorcillos iban a ver a su rey y los cuñados no debatían, solo desafinaban.