Sí, me gusta la Navidad

Cada vez me aburren más los que militan en contra de la Navidad. No estoy diciendo que a todo el mundo le tenga que gustar celebrar la Navidad, solo que hay quienes hacen de su disgusto una militancia que les lleva a mirar con suficiencia y desprecio a quienes no estamos en su bando. Celebrar la Navidad no es obligatorio de manera que no entiendo tanta arrogancia y una autoconcedida supuesta «superioridad» por parte de quienes abominan de las fiestas navideñas.

Sí, ya sé que el centro de Madrid, o de cualquier ciudad, se vuelve intransitable, y que los precios suben como la espuma y que se extiende una histeria consumista. Todo esto y más. Esa es una cara de la moneda, pero solo una. En la otra cara está que en estos días muchos hacemos el esfuerzo de reunirnos con personas a las que queremos pero que, por las circunstancias de la vida, no vemos habitualmente aunque residan en la misma ciudad. También es el momento en que miembros de la familia «vuelven a casa», y esa vuelta a casa implica también una recuperación de la infancia, de aquellos momentos que permanecen en nuestra retina. Y sí, son días en que se echa, y mucho, de menos a los que ya no están. Nuestros padres, abuelos, tíos, hermanos, amigos... Su ausencia duele. Duele mucho.

Para mí la Navidad engloba lo mejor de la infancia. Tiene olor y sabor y sobre todo risas. Las risas y los juegos compartidos con mis primos. El cariño siempre explícito con besos y abrazos de mis abuelos y de mis tíos. Los mimos y la mirada y la sonrisa siempre alegre de mi madre.

El olor del pavo que mi abuela Teresa empezaba a hornear desde por la mañana. A mis tías abrigándonos para ir a dar un paseo por el mercadillo de la Plaza Mayor, cediendo ante nuestra insistencia para comprar más pastores para el Belén. O como, cuando regresabamos del paseo, la abuela nos requería a los pequeños de la casa para que la ayudaremos a «poner» la mesa para la cena. O a mi abuelo entrando sigilosamente en el comedor para colocar un libro junto a cada servilleta. Era su regalo navideño.

Vivimos en una sociedad plural, en la que cada uno tiene una visión de la vida y por tanto disfruta con distintas celebraciones. Hay quienes defienden que la «ciudad» se cierre para que pase la Vuelta Ciclista o para celebrar el día de no sé qué, y quienes defendemos que nos permitan disfrutar de la Navidad.

De manera que seamos más tolerantes los unos con los otros y lo dicho: no es obligatorio comer turrón, cantar villancicos, poner el Nacimiento o colocar un árbol cargado de adornos en medio del salón. Tampoco es obligatorio cogerse vacaciones. O sea quienes abominan de la Navidad bien pueden continuar con su rutina diaria.

Y a quienes disfrutan de estas fiestas: Feliz Navidad.