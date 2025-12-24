Comparación para calibrar la cuantía del Gordo

Creado: Actualizado:

Las cábalas tras el Gordo de la Lotería de Navidad, que ha regado de millones de euros la provincia, han generado todo tipo de cálculos. Pero quizá uno de los más llamativos lo hizo ayer el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo. Los 728 millones de euros que dejó el premio equivalen a más del uno por ciento del PIB de Castilla y León (cifrado en 70.418 millones en el 2024), por lo que la Junta confía en que sirvan para mejorar las condiciones de vida de los agraciados y también el consumo, que tira de sectores como el comercio o la hostelería, pero también de la construcción. Eso sí, la cuenta tiene un error, ya que ‘emigraron’ a Marbella más de 120 de esos 728 millones...