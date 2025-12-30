Nuevo pasos frente a la ELA

Creado: Actualizado:

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, destaca que Castilla y León es «la primera Comunidad autónoma» en implantar el grado III+ (grado 3 plus) de dependencia, para «cumplir» la ley estatal de Dependencia y «mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por Esclerosis Lateral Amiotrófica». Blanco recordó que la autonomía fue «pionera» en implantar «un sistema de atención integral» a este colectivo en colaboración con la asociación ELA-CyL. «Y desde aquí quiero transmitirles nuestro cariño y agradecimiento. Con ese programa Inteq se le daba atención, se habilitan domicilios, se prestan el apoyo psicosocial a las familias, así como los dispositivos tecnológicos», recordó la consejera.