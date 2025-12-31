Creado: Actualizado:

No amanecen ya alegrías cuando el sol escala el pico Fontún haciendo chorrear sobre el valle de Villamanín la esperanza de un nuevo día, ese que el 22 lotero fue más que un día trayendo bajo el brazo todo un año guapo, quizá una vida algo nueva, un riñón con grasa contra las heladas que deja despoblado el ánimo de esta montaña. Pero con la herencia que trajo la enorme suerte del Gordo viene a suceder lo de todas las herencias no bien atadas y arregladas: que zumban tortas en todos los sentidos, que Caín pide asiento en el concejo, que Abel se tapa el culo, el picapleitos se sube al estrado, el alcalde ruega palangana, la evidencia señala a los chivines de la comisión, pero es chivo tapado el que disimula artes o cuentos, sospechándose de otros chivos con sus barbas ya a remojo como culpables a los que tentó la uña en tanta carnada... y si no aparecieran, se les decapita en efigie entre cubata y cubata... o entre cortina y cortina donde las brujas se están peinando (sus cabellos son de oro y el peine de plata fina), mientras beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, un Bernesga que baja revuelto como jamás se imaginó con vertido de maldiciones y tablas intarabínculínculadas. No se barrunta arreglo en este alboroto de pasiones. La división enardece la batalla que no cesa. En estas andan los mentideros del lugar y aledaños poniéndole nombre a voluntades delincuentes. Alguien ha de pagar el tremendo coitus interruptus que llevó desde acariciar el orgasmo a las caras de chasco y furia. Y dirá su alcalde que se está dañando la imagen de Villamanín y su buenísima convivencia... ya, esa que sólo se mide de verdad cuando aparecen cuartos y caudales; y es hoy el caso que no, que entre ese convivir y el darse de tortas sólo cabe el pelo de un calvo, el que anunciaba antes esa Lotería. E igual que a panal de rica miel, vienen más picapleitos a esa gresca buscando clientes en aquellos que no disimulan su cara de mala hostia anunciando por los bares que caparán al maestro armero, llegarán hasta el sursum corda de Estrasburgo y proclaman esa máxima tan de Asturias y León: «Salves y credos... pero los cuartos, quedos».