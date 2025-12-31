Que lo rescate el Gobierno

Creado: Actualizado:

Igual que doctos tertulianos del saqueo de los ministros a los fondos públicos, ya hay especialistas en papeletas de lotería sin cobertura en décimos de curso legal; expertos en causa y consecuencia de entrampar la gracia del organismo nacional de loterías, un fenómeno que ha vuelto a poner en León en el mapa, como la nieve copiosa en enero, el típico reportaje de qué hacéis aquí todo el día atollados, si no se puede ir a ninguna parte. Como se tiende a romantizar las cosas que suceden en los pueblos, con ese pupilaje de la subvención que justifica miles de sueldos de funcionarios acomodados en despachos de soberbia en la ciudad, con el caso del gatillazo de los cuatro millones de euros en el gordo de Navidad se puede leer a analistas que aconsejan atenuar la forma de juzgar el tema porque una comisión de fiestas está para salvar el lugar, pueblo o aldea. Hay cosas en este desajuste entre la emoción de la coral de San Ildefonso y el cobro del premio de la ventanilla del banco que no van a salir a la luz; es un vale más por lo que callas que por lo que cuentas de libro; y así se somatiza en el cuerpo otro disgusto, hasta que cauterice en la conversación, aunque jamás en la memoria ni el perdón. Los asturianos se chotean con arreglarlo en plan multa de Hacienda a Lola Flores. A estas alturas del episodio imprevisto de cuento de Navidad atrapado en un guión de drama, lo raro es que no sea ya asunto de Estado. Podrían pensar en la Tercia si son o no estratégicos, si la paz vale más que la razón, si el agua que no bebes corre como una liebre; y que cómo es que el Gobierno no ha iniciado ya el trámite para el rescate. Si le dieron 50 kilos a la aerolínea bolivariana, a ver qué parte de rescate no entienden cuando se trata de auxiliar a la masa vecinal de un pueblo de León enclavado entre la vía del tren en estado de ruina, la N-630 en fase de declive y el paraíso natural que va del Fontún a las Tres Marías. Le pueden pedir al de la novena por el auxilio de Plus Ultra que comparta el gesto devoto con esta parte de León; sabrá, digo, con las serenatas que nos encalomó en Rodiezmo. Si hace falta, se compra un avión.