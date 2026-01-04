Creado: Actualizado:

Nos habíamos aprendido la norma de colocar los triángulos con precisión, con 50 pasos grandes adelante y otros tantos atrás como si fuésemos a colocar la barrera de una falta, y hasta nos ajustaba bien ya la sisa del chaleco reflectante ese con el que salíamos por la puerta como si fuéramos a una rave de Chimo Bayo en los 90. Pero ahora que nos sabíamos el operativo, con el que maliciábamos que se podían hacer aterrizar aviones a la espera de que Amparín Valcarce nos actualice el sistema ILS en blanco y negro que ya han superado los aeropuertos del entorno, la DGT nos cambia el código. Menos mal que andamos a tiempo y podemos pedirles a los Reyes Magos que en León nos traigan la baliza V16 para señalizar los incidentes.

El rotativo nos vendrá bien para colocarlo en los proyectos que llevan parados por accidente o avería desde hace décadas. Podemos empezar por ponerla en las infraestructuras ferroviarias: en la integración de los terrenos que dejó el AVE al lado de la estación, donde en plena campaña de las municipales de 2023 prometió el alcalde con el aval de Adif un complejo hotelero y de oficinas; en la vergüenza de la negativa a la vuelta de los trenes de Feve hasta la estación del centro sin hacer trampa con el trampantojo del bus eléctrico; en la plataforma intermodal de Torneros a la que, por sorpresa, ha adelantado una similar en Valladolid; en la Vía de la Plata comprometida ahora para dentro de cuatro generaciones, cuando no quede nadie; en la solución al lazo del Manzanal... Para cuando haya existencias, se necesitarán más señales para la segunda fase del parador de San Marcos, jibarizado en un hotelín con encanto; la terminal de mercancías del aeropuerto; las autopistas A-60 León-Valladolid y A-76 Ponferrada-Orense; la ronda Noroeste de la capital leonesa; el parque agroalimentario del Bierzo; las reconversiones mineras... Vamos a balizar la provincia para aprovechar que el dispositivo geolocaliza las incidencias y traslada la alerta porque a lo mejor no se han dado cuenta aún. Mientras nos llegan todas, priorizaremos las dos primeras: una en la delegación de la Junta y otra en la Subdelegación de Gobierno, que ya avisa la DGT de que el peligro reside en no señalizar bien los obstáculos.