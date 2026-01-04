¡Más madera!

Creado: Actualizado:

Ese tipo lo ve así: «Si vis Nobelis pacem, para bellum cojonem tuam»... si quieres el Nobel de la Paz, pongamos en guerra las pelotas. Misiles ¡pacificadores! felicitando las Pascuas caraqueñas. Regalito de Reyes para que vayan royendo estaca. Venezuela es Chicago y ahí les va la Guardia Nacional. Lo inconcebible ya es rutina. Volaron las amenazas de Irán a Maracaibo, de Gaza al Fortín de La Carlota, de coca a coca y tiro porque me toca. El mundo alucina en su impotencia diplomática y en Washington se esgüevan cuando la España de Albares se ofreció ayer de mediadora. Los delirios del dueño de Mar a Lago no tienen techo. Si Irak tenía petróleo que justificó en su día una guerra, a Venezuela le sobra para que ahora tenga nuevos dueños. Nicolás era un higo Maduro, dice una carcajada en Florida, y un John Wayne cabalgó sobre un portaviones y sus disparos tronaron en el Arauca vibrador donde hay «hermanos de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol». El matón de colegio se adueña del patio de atrás. Y dice ese loco que paró siete guerras, pero oculta que en un año bombardeó siete países, incluido Venezuela, «con propósitos tan variados —escribe Lluís Bassets— como la exhibición de fuerza, el auxilio a regímenes amigos, la venganza o la avidez por los recursos ajenos, siempre bajo la noble cobertura de la lucha antiterrorista, la persecución del narcotráfico o la defensa de la civilización, aunque nunca hasta ahora el cambio de régimen y la instalación de una sola democracia». Y la España una, pero bipolar, que se gusta en dos Españas con esquizofrenia incivil de cuando en cuando (sin quererse en la Tercera) se divide entre el ¡hurra por Trump! y el ¡cagüen su puta estampa!, entre el aplauso y el repudio, como si cada cual se alineara con una de las dos Venezuelas, la que se impuso dictando a la otra que hoy (Corina en la pomada) se ve feliz bajo el mando del sheriff de la horca que gobernará ahí sine die, dijo ayer Trump. ¿Y ahora guerra civil allí?, ¿fin del vil chavismo contra un pueblo silenciado que rezaba al primo de Zumosol?... Adiós al orden internacional. Aquí no acaba esto. Cuba, prepárate. ¿Y Zapatero qué dice?....