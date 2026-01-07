Creado: Actualizado:

De un tiempo a esta parte, las respuestas a los problemas que pueden surgir en un club profesional, centenario y emblema de León, no están siendo las adecuadas por parte de la gerencia culturalista.

Partiendo de la ansiada paz social lograda con la marcha del anterior gerente y la buena disposición de la actual, se logró el ansiado ascenso a Segunda División.

Y alegría y emoción que nos dieron todos y cada uno de los que lograron el hito. Desde la actual “directora” hasta el último empleado del club. Nuestro reconocimiento absoluto.

Pero ya al final de la temporada pasada y sabiendo de la dificultad de gestionar la demanda de entradas por parte de los socios, me niego a considerarme abonado. No se obró con diligencia y las soluciones a estos avatares no fueron ni mucho menos las más acertadas.

La decisión de continuidad del míster tampoco fue acertada, una vez sabido que no contaba con el beneplácito de la dirección técnica ni de muchos aficionados. Resultado, cese al mes de competición. Tres meses perdidos por una más que dudable política de agradecimiento por los servicios prestados.

Y una vez reconducido el tema deportivo, más-menos, nos encontramos con situaciones confusas y que generan agravios comparativos.

No parece de recibo que peñas de equipos que compiten contra nosotros tengan tratos cuanto menos de favor, en detrimento de aficionados culturalistas que obviamente no va a poder disfrutar de esas localidades.

Siendo un asunto complicado de gestionar este tipo de ventas de localidades, puesto que las entradas las ceden los beneficiarios de los carnets de socio, no estaría de más “controlar” esas cesiones y no favorecer a rivales directos en nuestra pretensión de competir en la Segunda División. La experiencia nos demuestra que hay que jugar con las mismas cartas que los demás y que al “primo” rápido se le ve en una partida. En Soria, en aquella fatídica tarde quedó demostrado.

Con todo el respeto... Natichu, no seas 'prima'.