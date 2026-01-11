Viva México

Creado: Actualizado:

En aquellos problemas con los que nos enseñaron en la escuela las ecuaciones, nunca se nos habría ocurrido plantear como solución que, si un tren de Feve sale el 19 de septiembre de 2011 de la estación de Padre Isla de León, se cruza 13 años después en México con el tren tram que habían comprado para sustituirlo. No encajaría velocidad alguna, ni aparecerían kilómetros suficientes para cuadrar el resultado que le ha salido a la asociación ferroviaria Reino de León, después de descubrir que por los raíles aztecas de Puebla circulan los vehículos fabricados para la integración de vía estrecha de aquí. Quién podría resolver que esos mismos convoyes, que vendió entonces el Gobierno del PP al recortar el proyecto y que a los portavoces del Ejecutivo actual del PSOE no les sirven para la circulación, funcionan en un país civilizado. Han tenido que mostrarnos desde fuera cómo se despeja la incógnita.

El nuevo capítulo del sainete desmonta, con un argumento más, las pamplinas del Ministerio de Transportes y bla bla bla, secundadas por el coro de pelotas del PSOE leonés, empeñados en defender a su partido, no a los ciudadanos que les tienen que votar, como les sucedió antes a los enterradores del PP que ahora no se empachan de cínicos. No se trata de un problema de tecnología para que circulen por el tramo urbano, ni tampoco de los peligros de la catenaría, como soltó el presidente de la Diputación, que debe pensar que se trata del tren de la bruja. En su empeño por dar coartadas, Gerardo Álvarez Courel ha soltado que el bus eléctrico, que quieren poner para cubrir el tramo urbano, tiene la ventaja de la sostenibilidad, frente a los convoyes que queman gasoil y contaminan mucho, no como las fábricas de las áreas industriales, e incluso ha planteado la opción de que se haga una consulta a los vecinos porque «viven muy tranquilos», pese a que su cargo se justifica en la representación de los pueblos que lo sufren. Como no hallan quién les ampare, los usuarios han empezado a cortar todos los sábados Padre Isla para protestar. Ahí van a esperar a ver cuánto tarda en cruzarse el tren tram con las caravanas electorales que ya se avecinan aquí para cantarles esa en la que Molotov patentó el «viva México, cabrones».