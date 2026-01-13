La batalla de las catedrales por los visitantes

Creado: Actualizado:

La Catedral de Segovia anunció ayer que ha alcanzado en 2025 un nuevo «máximo histórico» de visitantes, con 562.848 personas, 36.919 más que en 2024, lo que supone un crecimiento del 7,02 por ciento y la confirman como la más visitada de Castilla y León, según el comunicado de la seo segoviana. El incremento es constante desde 2020, el año de la pandemia, cuando la cifra total cayó a 119.958 entradas, tras las 462.147 de 2019. En la Comunidad los principales templos, según los datos oficiales que difunden, colocan a Burgos en segundo lugar tras Segovia, con 450.000 visitantes, por delante de Salamanca, con 350.000, y León con 323.000.