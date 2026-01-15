Caza golondrinas

Creado: Actualizado:

No por morir (1994) dejamos de ir a Elías Canetti (Nobel de Literatura 1981) cuando la cosa oscurece, aunque ya dijo una vez «Coció al profeta como un pan oloroso; y cuando fue viejo y se puso como una piedra todos se rompían los dientes al morderlo». Este Canetti (apellido italianizado del Cañete de sus antepasados sefarditas españoles; él mismo hablaba en ladino... o en búlgaro, italiano, inglés y el alemán en que escribía) sigue siendo ciertamente una galleta dura para quien se atreva a leerle hoy haciéndosele pólvora en la boca: «Buscaba una lengua en la que una determinada consonante fuera mortal. El que la pronuncia cae fulminado». Sólo Canetti está lleno de consonantes que matan, de ideas que devastan o deslumbran y de un cinismo que afeita un huevo en el aire. Sabe. Y siendo sabio, ni se insinúa. Quizá algún día le reconozcan su magisterio ahora que ya es cecina del Parnaso y no hay que mirarle a los ojos cada vez que le merendamos su labor. Escóndete, decía, si no, no te enterarás de nada. Devoraba lecturas como poseso... «sin libros las alegrías se pudren». No estudiaba nada concreto y, como fray Luis de Granada, era maestro en miradas cuando los demás nos quedamos en coleccionistas: «En el periódico está todo. Basta que uno lo lea con suficiente odio». De su origen sefardí le sale algo de rabí, un derrotismo lúcido y el sentido trágico de la mística castellana, algo en lo que le acompaña Emile Cioran, colocándose en el alero de la heterodoxia: «Si se trata de mártires, entonces todos; ¿qué mártir vale más que otro?», convencido además de que «suficientemente serio no lo fue ni Pascal» y que «de la realidad no puede uno cansarse nunca, a no ser que sea arte». Y vuelta a lo trágico: «Quizá no hay un solo hombre que merezca tener un hijo». Mi devoción por Canetti fue revelación fortuita, casualidad de librería. «En el mundo hay más cosas que nunca de las que se debería hablar»... y no se cortó un pelo ni le puso correa a su pluma. Recalcitrante en sus dudas, odiaba a quien afirmaba que la única certeza es la muerte. Y se le secaban los sentimientos: «Los últimos hombres ya no llorarán». Este es un mundo de «truchas que cazan golondrinas».