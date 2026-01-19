Y más a más

Creado: Actualizado:

Llegando al final de la libreta, quedaban cosas y razones haciéndole palanca a las ganas de vivir. Anote el señor secretario este resto: un libro, una tarde muerta y una noche para hornear planes... el olor de la tierra tras una tormenta... la cucharita en la cama con quien prolonga tu piel... las manos de añosa suavidad de tu abuela la buena... las manitas de juguete de tu primer hijo... el corro de la patata... el desfiladero de Los Beyos para descubrir el mar por primera vez... la primera rebelión de un niño cobarde conquistando la libertad de un perro sin collar... el perfume y las turgencias de aquella catequista... la voz torneada de un buen maestro volteriano... las cartas boca arriba... los idiotas boca abajo... una clase al piano para hacerle cosquillas torpes a Joaquín Turina... la esperanza de un cerdo a que le llegue su-sana-martín sin apiole... los sequillos de horno materno y las manzanas en derrita... un amanecer desde lo más alto del Espigüete casando al mar con este océano paramero... las quedadas amigas en multitud de tres nomás... mandar al cuerno lo que guardamos para que estorbe... tres días de huída a la cabaña de El Tumbos... el brazo de gitano de Rolindes y un pionono de Agripina... bañarse en cueros y mearse en el mar... gritarle a Dios en una iglesia vacía... susurrarle a la oreja al diablo cojuelo... perseguir becadas con don Avelino el pediatra... que te cuide una sor Serafines si estás malito... un arrimare y un enredare si asomare un separare... plantar un árbol, pinchar el globo y dejar el libro para cuando no haya otra cosa que hacer... buscar al dios sólo dentro donde nos duerme el demonio... las siestas con pijama... descubrir amigos entre enemigos... llorar de alegría para morirse de risa... subirse a una morera y cazar gamusinos... la armonía barroca de Bach, la Pastoral de Beethoven, un aria de Verdi y la guitarra de Eduardo Falú... estas mañanas contigo ahí leyendo... vestirse de lo contrario... que «naide escupa sangre pa que otro viva mejor»... la suerte de la fea que la guapa desea... la hoguera de la vanidad... las mañanitas de mayo y una guarida en otoño... que te alegres de verme... la vida en tu mano y una buena muerte.