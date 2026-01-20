La implosión de Sumar

Creado: Actualizado:

Para Sumar, el temblor de vísperas aciagas que propagan las encuestas, unido al ninguneo al que les está sometiendo Pedro Sánchez con anuncios de medidas que no consulta con Yolanda Díaz —el último los planes para incentivar fiscalmente a los propietarios de viviendas en alquiler— está provocando lo más parecido a un principio de implosión en el seno de la coalición. El dato más significativo es que desde Izquierda Unida, la marca «blanca» del PCE y socio mayoritario, anuncian que se quieren separar.

Su actual coordinador federal, el filólogo andaluz Antonio Maillo está señalando la puerta de salida al decir que «hay que ir más allá de la coalición de Sumar entre los partidos de izquierda para afrontar la próxima legislatura», con el fin —según sus palabras— de estar «a la altura del momento histórico». Para ello propone nuevas alianzas con otras organizaciones buscando para la futura coalición un nombre diferente al de Sumar. En resumen: da por amortizado el evanescente liderazgo de Yolanda Díaz.

Estamos ante una iniciativas que revela el profundo desconcierto —en parte fruto de las divisiones— por el que atraviesan los partidos situados a la izquierda del PSOE desde que Podemos rompió amarras y decidió hacer rancho aparte defendiendo, de la mano de Irene Montero y de Ione Belarra, posiciones muy críticas frente a Pedro Sánchez. Quizá por eso este partido salió relativamente bien parado en las elecciones de Extremadura y mantiene expectativas de crecimiento en los sondeos. Por contra Sumar se despeña incluso en las encuestas que cocina el CIS del inefable Tezanos.

Para Pedro Sánchez la alianza con Sumar, bautizada como base del «gobierno progresista» siempre fue instrumental. En estos tres años le ha servido para afrontar votaciones en el Congreso, pero sin apenas tener en cuenta las opiniones, en algunas ocasiones críticas, de los ministros de Sumar. Le hemos visto ningunear a Yolanda Díaz a cuando le emplazó a introducir cambios «de arriba abajo» en el Ejecutivo a raíz de los escándalos provocados por los casos de corrupción. Pedro Sánchez pasa de Yolanda y en Izquierda Unida quieren hacer lo propio con Sumar. Asistimos a los preparativos del funeral de esta coalición que nació para crear la falsa imagen de una alianza progresista que decía representar a la mayoría del país.