Adif renueva la atención en León

Adif, la empresa pública encargada de las infraestructuras ferroviarias, centra las miradas tras el derrible accidente de Córdoba. Pero su actividad mantiene los trámites ordinarios. Por ello, ayer pasó por el Consejo de Ministros la autorización de una serie de contratos externos auxiliares y complementarios en estaciones de viajeros por un valor estimado 71.429.476,08 euros y un plazo de 36 meses, con posibilidad de prórroga con un máximo de 24 meses. Se trata de ampliar la cobertura de personal presencial en un total de 92 estaciones —entre las que se encuentra León en el llamado Lote 9— para responder al aumento de tráfico y la demanda de los usuarios y ofrecer una mayor calidad de los servicios y de la atención al viajero.