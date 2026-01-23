Toca 'morderse la lengua' hasta el 15-M

Creado: Actualizado:

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), comentó ayer tras el Consejo de Gobierno que la convocatoria de elecciones autonómicas le llevará a ‘morderse la lengua’ durante las próximas semanas, al tratar de evitar críticas políticas o venta de logros del gobierno y eludir así posibles denuncias y sanciones de la Junta Electoral. Pidió comprensión a los medios de comunicación sobre los límites que le exige la ley a la hora de responder a las preguntas de los periodistas. Por eso, limitó su respuesta y evitó criticar posiciones de partidos políticos o gobiernos, al ser interrogado por los accidentes ferroviarios de Córdoba y Barcelona: «Cualquier cosa que yo diga se puede interpretar como una crítica política», recordó