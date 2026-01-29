La 'marcha atrás' de los policías

Creado: Actualizado:

Desde Córdoba surgió ayer un nuevo dato sobre el accidente de Adamuz que pone en cuestión los trabajos de rescate de las víctimas de los trenes. Esa tarde, al conocer la noticia, 15 agentes de la Policía Nacional que estaban en el partido que jugaba el equipo de la ciudad se dirigieron hacia el lugar del siniestro. Pero la Subdelegación del Gobierno les ordenó que se volvieran a la ciudad. El episodio llevó a agentes leoneses a recordar lo ocurrido en el episodio de la dana que asoló varias provincias del Levante. Entonces, fueron numerosos los policías que pidieron poder desplazarse en sus días de descanso a Valencia. Y la negativa de las jefaturas nacionales del cuerpo generó tanta sorpresa como indignación.