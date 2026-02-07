Esquí con dos vertientes en la Cordillera

Creado: Actualizado:

La historia de las estaciones de esquí en el límite de León y Asturias sobrepasa ya el medio siglo. Y daría para todo un tratado sobre desencuentros y falta de coordinación. No hace tanto tiempo, la batalla era a cara de perro entre una Diputación leonesa gobernada por el PP y un Principado con presidente socialista a cuenta de la línea eléctrica para dar servicio a sus estaciones: Fuentes de Invierno y San Isidro. La pugna duró años y acabó con un acuerdo peleado para que León diese servicio con la infraestructura que pagó de su bolsillo a la otra vertiente. Después, se habla desde hace años de un plan para unificar servicios e incluso de fusión. Ahora se conoce que Asturias contempla ya la conexión en un proyecto, del que la Diputación leonesa (del mismo PSOE) no tiene conocimiento...