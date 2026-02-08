Las vacas se ponen por las nubes

Creado: Actualizado:

Entre 2020 y 2025 el precio de la carne de vacuno subió en España a un ritmo del 9% anual, el doble de los incrementos que registraba en las dos décadas anteriores. Hasta convertir al país en uno de los más caros para el consumo de un producto que era habitual en las explotaciones leonesas, y cuyas ganaderías también han ido desapareciendo. El descenso de animales es una de las causas de este encarecimiento, pero no la única: se suma el aumento de los costes de producción, de los precios de las materias primas, las enfermedades de las reses y una regulación cada vez más exigente. Un escenario que ha asfixiado a los productores. Ahora lo pagan los consumidores.