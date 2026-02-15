El pulso de León, entre el periodismo y la Universidad

Creado: Actualizado:

Imaginemos por un momento una redacción en León, allá por 1906. Las hojas aún se imprimían a golpe de prensa mecánica, el olor a tinta fresca impregnaba cada rincón y el murmullo de la ciudad se colaba entre los escritorios. Quizá entonces nadie podía prever que aquel diario, que surgía con la firme intención de contar la vida de su tierra, se convertiría en un testigo fiel de los acontecimientos que marcarían la historia de León y de sus gentes durante más de un siglo. Hoy, 120 años después, ese diario es reconocido como el decano de la prensa leonesa, título que habla de trayectoria, de constancia y de credibilidad construida día a día, pero sobre todo nos remite a un periódico que ha acompañado a la historia de León y con el que hemos crecido generaciones enteras.

Durante muchos años, el mundo cabía en unas páginas de papel. Llegaba doblado bajo el brazo, se abría despacio sobre la mesa y se leía casi en silencio, como si cada palabra mereciera su tiempo. Recuerdo disfrutar los veranos de mi niñez en Corullón y ver cómo en mi casa cada día se abría el periódico y se hojeaba con esa atención tranquila de quien sabe que allí dentro late algo importante. Yo aún no sabía leer, pero me detenía en las fotografías, en los rostros y los paisajes impresos, mientras escuchaba cómo me explicaban quién era quién, qué había ocurrido y por qué merecía ser contado.

En el bar del pueblo, aquel ritual se repetía a diario. Entre charlas, risas y comentarios cruzados, las páginas iban pasando de mano en mano. Las noticias no siempre hablaban de hechos recientes; a veces relataban sucesos de días atrás, pero eso no restaba interés ni emoción. Eran, durante mucho tiempo, la única manera de saber qué ocurría en la provincia, de asomarse a otros pueblos, a la capital, a historias que parecían lejanas y, sin embargo, nos pertenecían. Y cuando la noticia llevaba el nombre de alguien conocido, cuando hablaba de nuestro propio pueblo, entonces tocaba recortar la página con cuidado, guardarla entre papeles o libros, como si se tratase de un tesoro.

Con los años, dejé de detenerme solo en las imágenes y comencé a leer las historias completas, a entender cómo cada página conectaba personas, lugares y sucesos, y a descubrir la riqueza de todo lo que ocurría en nuestra provincia. Como yo, aquel periódico fue cambiando con el tiempo, pero sin perder nunca la capacidad de hacer cercano lo lejano, de dar voz a la vida de León con rigor, cercanía y honestidad.

Hoy, mi mirada se ha hecho más consciente, más atenta a los detalles que construyen la realidad de nuestro entorno. Como rectora de la Universidad de León, valoro especialmente ese periodismo de proximidad, el que escucha, que se acerca a las calles, a los barrios y a las pequeñas historias que nos tocan de cerca y conforman el relato de nuestra provincia. Ese periodismo local, humano y atento, el periodismo que nos recuerda quiénes somos, nuestras raíces y nuestras costumbres.

El Diario de León ha sido un fiel compañero de viaje a lo largo de los 47 años de historia de nuestra institución académica. Ha estado presente en cada hito, observando cómo una universidad joven crecía, echaba raíces y se convertía en motor de desarrollo social, cultural y económico de nuestra tierra. Desde la inauguración de sus primeras aulas hasta el nacimiento de nuestro Campus en Ponferrada, la implantación de nuevos grados y proyectos de investigación, el Diario ha sabido recoger con detalle el devenir de nuestra universidad, haciendo visible para la sociedad la importancia de la ciencia y la educación.

Escribo estas líneas coincidiendo con la celebración de las Jornadas de Divulgación Científica que organiza la Universidad. Allí, expertos nacionales nos recordaron la trascendencia de comunicar la ciencia, de hacerla accesible a todos, de convertir el conocimiento en un puente entre la investigación y la vida cotidiana. Es imposible no establecer el paralelismo. El Diario de León toma el pulso de nuestra institución, siguiendo de cerca la vida universitaria y haciéndose eco de todos nuestros actos, proyectos y avances. Su suplemento Innova, en el que los trabajos y hallazgos de nuestros investigadores tienen un papel protagonista, es un ejemplo vivo de cómo un periódico puede acercar el conocimiento a todos, construyendo un espacio de colaboración entre universidad y sociedad.

Celebrar 120 años no es solo mirar atrás. Es también valorar la vigencia de un proyecto periodístico que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su identidad. Hoy, más que nunca, la cercanía, la profesionalidad y la ética de quienes trabajan en el Diario de León hacen posible que la información sea un puente entre el pasado y el presente, entre la sociedad y la universidad, entre la ciencia y la ciudadanía. En este aniversario celebramos la fuerza de un periódico que sigue reflejando la vida de nuestra provincia con la misma pasión con la que comenzó a escribirla, que sigue siendo el hilo que une generaciones y un espacio donde la cultura, la ciencia y la información se encuentran.

Y, mientras cierro estas líneas, sonrío al imaginar a aquella niña de Corullón, que ojeaba las fotografías con asombro, descubriendo entonces, como ahora, la magia de León a través de un periódico que, 120 años después, sigue informando, acompañando y construyendo comunidad.