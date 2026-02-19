Adjetivos calificativos

Creado: Actualizado:

A veces es difícil encontrar el adjetivo preciso que no suene a insulto pero que refleje determinados comportamientos. A mí no me gusta ofender si puedo evitarlo, pero en ocasiones, ya digo, resulta difícil encontrar la palabra que exprese lo que se quiere decir sin que suene a ofensa. Y es que llevo días buscando el adjetivo para describir a Óscar López y a los dirigentes socialistas, ministros incluidos, que han salido en tromba para, el primero para echar la culpa a Javier Lambán porque el PSOE ha perdido las elecciones en Aragón, y el resto (léase Ángel Víctor Torres, Ana Redondo o Isabel Rodriguez) para denostar a Felipe González y a otros socialistas que se atreven a discrepar con cuanto esta pasando en el PSOE de hoy.

En un principio pensé que esos comportamientos eran «miserables» pero me parecía demasiado fuerte la palabra. Claro que escuchar decir a Rebeca Torró, actual secretaria de Organización del PSOE, que García Page ha «comprado» el marco del PP y que Felipe González no es un referente, amén de otras lindezas, me han causado un sentimiento de estupor. Según la RAE, el adjetivo miserable significa, entre otras acepciones, ruin, perverso, mezquino, misero... y unas cuantos significados más.

Ya digo que he buscado en el diccionario porque quería encontrar el adjetivo exacto. Quizá más preciso sea el de mezquino. Pero que cada cual elija el que crea más apropiado.

Como me resultan sorprendentes los insultos y descalificaciones de quienes critican a Felipe González por haber dicho que, si Sánchez es candidato del PSOE en las próximas elecciones, votará en blanco. Incluso los ha habido que le han señalado la puerta de salida y le «acusan» de ser de «derechas». Les diré que muchos de ellos son los mismos que mantenían una actitud rastrera respecto a González, cuando este era presidente. Sí, muchos de estos, (y estas) son los mismos que antaño le hacían la pelota, y aquí incluyo no solo a gente de su partido y del actual Gobierno.

Los mismos que pretenden enlodar la figura de González son los que callan ante los escándalos del actual gobierno y de un reciente ex presidente socialista cuyas relaciones con la dictadura de Maduro son más que cuestionables, así como sus labores de asesoría a determinados grupos económicos.

Pedro Sánchez debería reflexionar sobre el cariz de quienes le rodean porque los mismos que ahora reniegan e insultan a dirigentes históricos del PSOE, como lo es Felipe González, serán los primeros que le apuñalarán en cuanto vean que el viento sopla en otra dirección. Algún día el PSOE saldrá de su actual ceguera y sentirá vergüenza. O eso espero.