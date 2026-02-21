Muñoz intenta poner un poco de sosiego

Creado: Actualizado:

El mapa político se está tensando por los dos lados. El futuro de Extremadura y Aragón, y si se cumplen las previsiones el de Castilla y León, precisa del entendimiento del PP y Vox. No hay más alternativas que ‘sumen’. Y por el lado izquierdo, hay movimientos para intentar encajar el puzle de siglas para que no se desaprovechen tantos votos por la fragmentación. Pero en plena carrera electoral siempre son complejos los reajustes. Por eso, el posicionamiento de la leonesa Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, logró bastante eco. En el Club Siglo XXI reclamó «una oposición crítica y sin cuartel», pero «constructiva e inteligente», frente a una izquierda que se reagrupa. Se motró convencida que «va a haber entendimiento» entre su partido y Vox porque «no hay otra opción».