La basura pesa en las cuentas de los hogares

La basura que generan cuesta más que nunca a los hogares. El nuevo sistema de tasas introducido en septiembre, que está generando no pocos quebraderos de cabeza (y judiciales, como bien sabe León) a los ayuntamientos, obliga a los contribuyentes a cubrir el coste real de la recogida, y del tratamiento posterior de los residuos. Los municipios han tenido que elevar considerablemente las tasas que cobran. En concreto, un 17,4% más de media el año pasado, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC). Queda por ajustar en muchos casos el principio de 'quien contamina paga', para repartir adecuadamente la carga de un coste que es justo asumir.